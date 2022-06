Fabian Müller im neuen Biergarten am Hotel im Waldquartier Bad Essen. FOTO: Rainer Westendorf up-down up-down 60 Plätze am Hotelgebäude Warum es im Bad Essener Waldquartier nun zwei Biergärten gibt Von Rainer Westendorf | 30.06.2022, 06:10 Uhr

Am Freitag, 1. Juli, öffnet das Hotel im Waldquartier an der Bergstraße in Bad Essen einen neuen Biergarten.