Von A wie anästhesietechnischer Assistent bis Z wie Zerspanungsmechaniker: 47 Berufe wurden am Bewerberfachtag von verschiedenen Unternehmensvertretern vorgestellt. Die Schüler hatten die Qual der Wahl bei ihren Workshops – sie durften zwei an dem Vormittag besuchen.

An der Oberschule in Bad Essen findet jedes Jahr der Bewerberfachtag statt. Foto: Hannah Baumann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Friseurausbildung oder doch ein Studium?

Eine von diesen Schülern ist die 16-jährige Mia Sophie Schlegelberger, die in die zehnte Klasse der Oberschule geht und noch nicht genau weiß, was sie nach ihrem Abschluss machen möchte. „Bei meinem ersten Workshop bei VW konnte ich mich genau über eine technische Ausbildung informieren“, sagte sie in einem Anschlussgespräch.

Lesen Sie auch Gemeinderat beschließt Resolution Wittlager Kreisbahn reaktivieren: Bohmter Kommunalpolitik sendet klare Botschaft

„Den zweiten Workshop habe ich dann beim Friseur gemacht und durfte sogar einem echten Modell die Haare schneiden. Das hat mir auch sehr gut gefallen, ist aber eigentlich nichts für mich.“ Der Bewerberfachtag hat ihr bei der Entscheidung aber nochmal eine gute Hilfe gegeben, wohin ihre berufliche Reise einmal gehen könnte: Die Ausbildung zur Finanzkauffrau würde ihr nämlich ganz gut gefallen.

Bewerbungsformalia und weitere Informationen abgeklärt

Marlon Klausjürgens ist 15 Jahre alt und geht ebenfalls in die zehnte Klasse. Er hat den Bewerberfachtag genutzt, um Bewerbungsformalia abzuklären und sich noch weitere Perspektiven anzuschauen.

Eigentlich weiß er aber schon ganz genau, wo er hin möchte: „Ich möchte beim Wasserverband Wittlage Land- und Baumaschinenmechatroniker werden. Deshalb habe ich meinen ersten Workshop auch bei dem Verband gewählt.“ Die Personalleiterin des Verbandes war ebenfalls vor Ort. Mit ihr ist er die Bewerbungsunterlagen durchgegangen und hat sich persönlich vorgestellt.

(Von links nach rechts:) Bennet Moor, Marlon Klausjürgens und Mia Sophie Schlegelberger wissen nach dem Tag mehr über ihre berfuliche Zukunft. Foto: Hannah Baumann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Schüler Bennet Moor hat seine Bewerbung für den Ausbildungsstart im August nächsten Jahres bereits abgeschickt und wollte sich noch weitere Zusatzinformationen einholen. „Der Tag hat mich weitergebracht und ich konnte mir noch weitere Berufsperspektiven aufzeigen lassen“, erklärt er. „Ich überlege jetzt noch eine Bewerbung an den Wasserverband Wittlage abzuschicken.“

Erwartungen der Unternehmen

Neele Herlyn hat ihre Ausbildung selbst in dem Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln gemacht und vertritt nun bei dem Bewerberfachtag die Niels-Stensen Kliniken. Sie erhoffte sich, dass einige Ausbildungsplätze vergeben werden können, aber auch einige Schüler für ein Praktikum zu begeistern wären. Außerdem wollte sie darauf hinweisen, dass ein Studium nicht unbedingt die beste Lösung für jeden Schüler ist. „Nach einer Ausbildung gibt es auch viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden“, sagt sie.

Autohausbesitzer und Ausbilder Jan Weitkamp sieht das ähnlich. Er nutzt den Bewerberfachtag, um den potenziellen Bewerbern auf den Zahn zu fühlen und über seine Ausbildungsberufe zu informieren. „Solche Fachtage sind bei mir das Recruiting-Instrument Nummer Eins. Außerdem bilde ich die Azubis aus, um sie hinterher auch zu übernehmen. Da schaue ich mir gerne die Bewerber vorher ganz genau an“, erklärt er.

Auf dem Schulinnenhof können die Schüler Foto: Hannah Baumann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Er hat für den Tag ein Auto auf den Schulinnenhof gestellt und eine Auszubildende hat einen Fehler eingebaut, den die Workshopteilnehmer zusammen finden müssen. „Diese Übung vereint Theorie und Praxis und gibt einen guten Einblick in den Berufsalltag“, sagt Weitkamp.

Auch Karin Heidemann, die neue Leiterin der Kindertagesstätte in Eielstädt, möchte junge Menschen für ihre Sparte begeistern. Mit Kommunikationsübungen möchte sie die Schüler ihre Stärken selbst erkennen lassen. Auch sie zieht eine positive Bilanz vom Tag: „Ich bin sehr zufrieden und komme gerne wieder.“