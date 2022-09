Der Röster bildet das Zentrum von „Pekkas Privatrösterei“. Foto: Conny Rutsch up-down up-down Besuch in der Privatrösterei Wie in Bad Essen aus der grünen Bohne Kaffee zum Genießen wird Von Conny Rutsch | 23.09.2022, 16:19 Uhr

Schon vor der gläsernen Eingangstür duftet es verführerisch nach Kaffee. In dem Ladenlokal dahinter hat sich Peter Krikowski mit „Pekkas Privatrösterei“ seinen Lebenstraum erfüllt. An der Nikolaistraße in Bad Essen richtete er einen Genussraum ein, in dem er Kaffee röstet und von donnerstags bis sonntags sein kleines Café öffnet.