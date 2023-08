Sirenenalarm in Bad Essen Beim Abflämmen von Unkraut gerät in Harpenfeld eine Hecke in Brand Von Karin Kemper | 10.08.2023, 18:13 Uhr Ein erheblicher Teil der Hecke war in Brand geraten. Foto: Björn Raube up-down up-down

Sirenenalarm und eine Qualmwolke ließen am Donnerstag kurz nach 17 Uhr erkennen, dass es in Bad Essen brannte. Genauer gesagt: Eine stattliche Hecken an der Straße „An der Bahn“ in Harpenfeld war in Brand geraten.