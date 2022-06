Die Sonne verschwindet am Horizont. Ein leichter Wind sorgt für Abkühlung bei Mensch und Tier. Die tagaktiven Vögel haben sich schon längst auf ihre Schlafplätze zurückgezogen. Nicht so unsere heimischen Fledermäuse. In der Dämmerung beginnt für die insektenfressenden Säuger die Jagd.

Fledermäuse stoßen in rhythmischer Folge Ultraschall von 30 bis 70 Kilohertz aus und orientieren sich erfolgreich mithilfe des Echos. Die Jagd endet für die Säuger erst dann, wenn die Sonne langsam wieder aufgeht. Dann verschwinden die Fledermäuse tagsüber von der Bildfläche. Auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz haben sich die Tiere ein altes Gebäude ausgesucht: den Burgmannshof mitten in Lübbecke. Der Hof ist derzeit unbewohnt, und die Tiere können hier in aller Ruhe ihre Jungen aufziehen. Mit der Ruhe drohte es aber vorbei zu sein, als umfangreiche Renovierungsarbeiten am Gebäude geplant wurden.

Um zu klären, ob durch die geplante Renovierung artenschutzrechtlich geschützte Fledermäuse betroffen sind, wurden vor Beginn der Arbeiten Mitarbeiter der Firma Dense&Lorenz GbR, Büro für angewandte Ökologie und Landschaftsplanung aus Osnabrück, zurate gezogen. Die Biologen Carsten Dense aus Osnabrück und Regina Klüppel-Hellmann aus Rabber beschäftigen sich schon seit über 30 Jahren mit Fledermäusen. Bei der Dachbodenkontrolle des Burgmannshofs entdeckten sie das Quartier der Fledermäuse und kamen zu folgendem Ergebnis: Es handelt sich um das Große Mausohr, die größte einheimische Fledermausart. Sie steht auf der Roten Liste und wurde als „stark gefährdet“ eingestuft. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist das Große Mausohr streng geschützt.

Bei den 230 Säugetieren unter dem Dach des Burgmannshofs handelt es sich ausschließlich um erwachsene weibliche Tiere, die dort ihre Jungen aufziehen. Nach einer Tragzeit von zwei Monaten haben die Säuger ihren Nachwuchs bekommen. Vier Wochen später ist der Nachwuchs flugfähig, verbleibt aber noch zwei weitere Wochen beim Muttertier. Die männlichen Tiere haben mit der Aufzucht der Jungen nichts zu tun. Es sind Einzelgänger, die nur in der Paarungszeit im Spätsommer und Herbst sowie in den Winterquartieren (frostfreie Untertage-Quartiere) auf die Weibchen treffen.

Direkt unter dem Dachfirst, unweit einer Frischluftzufuhr, leben die Nachtschwärmer. Da die nachtaktiven Tiere durch die mit Gittern versperrten Luftschächte nicht nach draußen gelangen können, verlassen sie in der Dämmerung ihren Schlafplatz über eine Treppe zur unteren Etage und haben von hieraus zwei Ausflugsmöglichkeiten in die Nacht. Ihr Weg nach draußen wurde von den Biologen aus Osnabrück filmisch dokumentiert.

Nach der Analyse stand fest: Die Bauarbeiten im Lübbecker Burgmannshof dürfen weiterlaufen. Nur nicht in der oberen Etage. Da sind sich alle Beteiligten einig. Die Arbeiten im Dachgeschoss sollen erst dann weitergeführt werden, wenn sich die Fledermauskolonie aufgelöst hat und sich die Individuen über die Landschaft verteilt haben. Im September findet dann noch einmal ein Kontrollbesuch der Artenschutzexperten aus Osnabrück statt. Wahrscheinlich können ab dann die notwendigen Sanierungsarbeiten im Dachgeschoss durchgeführt werden. Wenn alle an einem Strang ziehen, lassen sich Gebäudesanierung und Artenschutz vereinbaren. Das hat zur Folge, dass wir uns hierzulande weiterhin an dem Vorkommen des gefährdeten Großen Mausohrs erfreuen können.