Ein Platz zum Spielen: In Bad Essen soll eine neue Kindertagesstätte errichtet werden (Symbolfoto). FOTO: dpa/Jens Büttner Alternativstandort im Gespräch Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bad Essen: Die Zeit drängt Von Rainer Westendorf | 18.05.2022, 13:56 Uhr

In der Gemeinde Bad Essen soll eine sechsgruppige Kindertagesstätte gebaut werden. In den Räumen sollen drei Kindergarten- und drei Krippengruppen betreut werden. Mit dem aktuellen Stand des Vorhabens befasst sich der Ausschuss für Schule und Kindergärten in seiner nächsten Sitzung am Montag, 23. Mai.