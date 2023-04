Erdarbeiten auf dem Gelände in Eielstädt. Die Kita entsteht im Bereich Kuhweg/Schulallee/Nordstraße. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Bagger sind angerückt Millionenprojekt in Eielstädt: Arbeiten am Kuhweg haben begonnen Von Rainer Westendorf | 13.04.2023, 12:05 Uhr

Am Kuhweg in Bad Essen-Eielstädt tut sich was. Die Bagger sind angerückt. In dieser Woche haben erste Arbeiten für den Bau der neuen Kindertagesstätte begonnen. Die Einrichtung soll mit Beginn des Kindergartenjahres 2024/2025 in Betrieb gehen.