Die Bad Essener Oberliga-Basketballer – hier mit Paul Gross gegen Stade – wollen sich im Spiel gegen Bremen mächtig recken, um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. FOTO: Stefan Gelhot Oberliga: Schlusslicht Bremen zu Gast Basketballer des TuS Bad Essen streben den vierten Erfolg in Serie an Von Lars Herrmann | 25.03.2022, 09:15 Uhr

Ist der vierte Sieg in Folge reine Formsache? Die Oberliga-Basketballer des TuS Bad Essen empfangen am Samstag Schlusslicht Bremen 1860 in der Sporthalle des Gymnasiums (18.30 Uhr). Die Gäste haben keine ihrer sieben Partien gewonnen.