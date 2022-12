Hielt sich mit 20 Punkten im Spiel gegen Bad Essen vergleichsweise zurück: Ronald Washington, Topscorer der Red Devils Bramsche. Foto: Rolf Kamper up-down up-down 61:124 in Bramsche Schlimme Niederlage für Bad Essens Basketballer fühlt sich nicht schlimm an Von Lars Herrmann | 12.12.2022, 15:56 Uhr

Gastgeber Bramsche erzielt doppelt so viele Tore, und doch sagt TuS-Trainer Volker Hensel: „Diese Niederlage fühlt sich lange nicht so schlimm an wie die Pleite in der Vorwoche.“