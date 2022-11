Ann Bruns ist nicht nur Gleichstellungsbeauftragte von Bad Essen, sondern auch für die Freiwilligenagentur tätig. Ende des Jahres geht sie in den Ruhestand. Foto: Cornelia Müller up-down up-down Gleichstellungsbeauftragte geht in Ruhestand Was sich die Bad Essenerin Ann Bruns für die Frauen wünscht Von Cornelia Müller | 11.11.2022, 17:12 Uhr

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So einfach ist es laut Grundgesetz, jedenfalls theoretisch. Nur mit der tatsächlichen Umsetzung ist es immer noch so eine Sache. Eine, die sich seit vielen Jahren dieser Aufgabe verschrieben hat, geht Ende des Jahres in den Ruhestand: Bad Essens Gleichstellungsbeauftragte Ann Bruns.