Die favorisierten Oberliga-Basketballer des TuS Bad Essen – hier mit Alexander Krone im Spiel gegen Stade – wollen beim Letzten Bremen 1860 den zweiten Tabellenplatz verteidigen. (Archivfoto) FOTO: Stefan Gelhot Oberliga: In Bremen zu Gast Basketballer des TuS Bad Essen wollen die Siegesserie beim Schlusslicht ausbauen Von Lars Herrmann | 06.05.2022, 07:30 Uhr

Die Basketballer des TuS Bad Essen können ihre Siegesserie in der Oberliga auf sechs Erfolge am Stück ausbauen: Das Team von Trainer Volker Hensel ist am Sonntag bei Schlusslicht Bremen 1860 zu Gast (13.30 Uhr).