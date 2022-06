Nach Angaben der Polizei ereignete sich der folgenschwere Unfall gegen 12.05 Uhr auf der B65 zwischen Rabber und Wimmermühle. Der Pkw, der in Richtung Dahlinghausen unterwegs war, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug des 78-Jährigen wurde anschließend in den Graben und von dort aus wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Kesseböhmer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber, Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort. Die B65 wurde für die Rettung und zur Unfallaufnahme voll gesperrt.

Viele Menschen im Wittlager Land reagierten geschockt, als sie vom Unfalltod Kesseböhmers hörten. Bad Essens Bürgermeister Günter Harmeyer betonte in einer ersten Stellungnahme, Heinrich Josef Kesseböhmer habe „die gesamte Region als tatkräftiger Unternehmer, als leidenschaftlicher Kommunalpolitiker und als Mensch, gerade auch in seiner sozialen Verantwortung, maßgeblich geprägt. Sein Verlust wiegt sehr, sehr schwer.“ Auch Landrat Manfred Hugo zeigte sich tief betroffen: „Uns hat eine sehr gute persönliche Freundschaft verbunden. Heinrich Josef Kesseböhmer hat über Jahrzehnte ein gewaltiges Lebenswerk geschaffen, das nicht nur die Kesseböhmer-Gruppe umfasst, sondern auch seine politischen Ehrenämter in Bad Essen sowie im früheren Kreistag Wittlage und im Kreistag des Landkreises Osnabrück.“

Das bislang von Oliver Kesseböhmer und seinem jetzt verstorbenen Vater geführte Familienunternehmen mit dem Stammsitz Bad Essen- Dahlinghausen und dem Zweigwerk in Bohmte sowie weiteren Standorten der Gruppe in Weilheim, Herrnhut und Lübeck wurde 1954 gegründet und produziert Einbau- und Beschlagsysteme als führender Zulieferer der Küchenmöbel-Industrie mit weltweitem Vertrieb sowie Einbausysteme für die Caravan-Industrie, Warenpräsentationssysteme, Displays, Warenständer, Regale, Shop-in-Shop-Systeme und Komponenten der Ergonomietechnik für die Büromöbel-Industrie. Aktuell werden in der Unternehmensgruppe 140 junge Menschen ausgebildet. Kesseböhmer hat 2010 im Bereich Möbelbeschlagsysteme und Warenpräsentation inklusive Caravan- und Ergonomietechnik mit 1950 Mitarbeitern einen Umsatz von 295 Millionen Euro erzielt.