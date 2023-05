Die beiden Metallica-Fans Ingo Bockelmann (rechts) aus Bad Essen und Jan Klimeš aus Wien lernten sich beim Konzert im Volksparkstadion kennen. Foto: Privat up-down up-down Doppel-Konzert in Hamburg Metallica-Ticket: Ingo Bockelmann aus Bad Essen beschenkt Straßenzeitungs-Verkäufer Von shz.de, Vincent Buß | 31.05.2023, 17:09 Uhr

Eine Geschichte mit schönem Ausgang hat sich am Freitagabend am Rande des Metallica-Konzertes in Hamburg abgespielt. Ingo Bockelmann aus Bad Essen hatte eine Karte über – aber er verkaufte sie nicht, sondern machte jemandem ein ganz besonderes Geschenk.