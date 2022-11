Mehrere tausend Euro spendeten die Lions-Damen für gute Zwecke. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Mehrere tausend Euro Drei Aktionen, drei Spenden: Dafür haben die Lions-Damen Bad Essen Geld gesammelt Von Karin Kemper | 14.11.2022, 14:59 Uhr

Von der dreifachen Spendenübergabe der Lions Damen Bad Essen im „Kleinen Haus“ profitieren „Die Arche“ in Osnabrück, die Tafel Melle am Standort Rabber und das Frauenhaus Osnabrück. Das Fazit von Lions-Präsidentin Juliane Claus: „Wenn das Spenden so viel Sinn macht wie hier, macht der Einsatz umso mehr Spaß.“