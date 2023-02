Auf diesem Grundstück in Eielstädt soll die Kindertagesstätte gebaut werden. Archivfoto: Rainer Westendorf up-down up-down Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher Welche Bad Essener Projekte in schwierigen Zeiten 2023 anstehen Von noz.de | 03.02.2023, 11:17 Uhr

Welche größeres Vorhaben und Veranstaltungen stehen 2023 an? Um diese Frage ging es bei der jährlichen Arbeitstagung der Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher der 17 Ortschaften in der Gemeinde Bad Essen im Feuerwehrhaus in Eielstädt.