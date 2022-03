Bei dem Brand in Lintorf wurden die Balkonbrüstung, der Dachüberstand und ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß Brand auf Balkon in Lintorf Bad Essener Gemeindebrandmeister alarmiert persönlich die Feuerwehr Von Heinz-Jürgen Reiß | 08.03.2022, 16:50 Uhr

Das kommt nicht alle Tage vor: Ein Gemeindebrandmeister bemerkt im Vorbeifahren Qualm, überprüft die Lage und alarmiert selbst die Feuerwehr. So geschehen am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Lintorf durch den Bad Essener Gemeindebrandmeister Jens Wagener.