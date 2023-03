Scheine für das Sparschwein sind im Etat der Gemeinde Bad Essen nicht vorgesehen. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Etat 2023 einstimmig beschlossen Mehr Schulden, mehr Werte: So steht es um die Finanzen in Bad Essen Von Rainer Westendorf | 28.03.2023, 17:32 Uhr

Einstimmig hat der Bad Essener Gemeinderat den Haushaltsplan 2023 beschlossen. Klar ist, die Kommune investiert in diesem und in den kommenden Jahren erheblich, was wiederum zu einem Anstieg der Verschuldung führen wird.