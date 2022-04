Die Bad Essener Oberliga-Basketballer – hier mit Noah Warsinsky gegen Stade – wollen auch das zweite Duell mit Rasta Vechta innerhalb weniger Wochen positiv gestalten. FOTO: Stefan Gelhot Basketball-Oberliga: Vechta kommt Bad Essen will beim schnellen Wiedersehen keine Geschenke verteilen Von Lars Herrmann | 28.04.2022, 09:12 Uhr

Schnelles Wiedersehen in Bad Essen: Die TuS-Basketballer empfangen Rasta Vechta II an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle Gymnasium). Am 18. März gewannen die Raptors in der Oberliga auswärts mit 90:79, es folgten coronabedingte Spielausfälle sowie die Pause um Ostern.