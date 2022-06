Deutlich zu spüren sei bereits jetzt eine Flächenverknappung, berichtete Kroll. Folge sind stark steigende Pachtpreise. Eine Entwicklung, die auch der Abgeordnete bestätigte. Im Kreis Rothenburg seien bislang schon 70 Anlagen im Betrieb.

Hintergrund: Biogasanlagen haben einen großen Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen, in erster Linie Mais. Diese Anbauflächen stehen dann für die normale landwirtschaftliche Produktion nicht mehr zur Verfügung. Folge: steigende Preise. Das ist zwar positiv für die Flächenbesitzer, aber schlecht zum Beispiel für die Veredelungswirtschaft, die diese Produkte ebenfalls braucht. "Es hat ein Verdrängungswettbewerb eingesetzt, der nicht gut ist", sagte Kroll.

In Bad Essen gibt es derzeit keine Biogasanlage. Zwei Versuche, solche Vorhaben umzusetzen, sind aus verschiedenen Gründen gescheitert. In der Gemeinde Bohmte laufen bereits einige Biogasanlagen. In Ostercappeln-Haaren gibt es bekanntlich Diskussionen über eine geplante Anlage. Ein entscheidender Punkt sei der Paragraf 35 des Baugesetzbuches, sagte Günter Harmeyer. Die sogenannte Privilegierung von Windkraft- und Biogasanlagen geht darauf zurück. Dabei wurde die Bestimmung Anfang der 60er-Jahre erlassen, um landwirtchaftliche Betriebe zu unterstützen. "Der Paragraf ist nicht mehr zeitgemäß", so Harmeyer. Die Rahmenbedingungen hätten sich erheblich gewandelt.

Wichtig war den Teilnehmern der Runde, dass Energie aus Biogas genutzt werden sollte. Allerdings sei das derzeit geltende Verfahren kritisch zu bewerten. Letztlich subventioniere heute der Stromkunde die Energiegewinnung durch Biogas. Zahlreiche Betreiber von Anlagen würden in den kommenden Jahren aufgeben müssen, weil sie sich finanziell übernommen hätten, prognostizierte Oetjen.

Das bedeute aber nicht, dass die Anlagen abgeschaltet würden. Größere, finanzstarke Firmen oder Gruppen stünden in der Regel bereit, die Einrichtungen weiter zu nutzen. "Der politisch gewollte Anreiz, solche Anlagen zu bauen und zu betreiben, ist nicht marktgerecht", sagte Oetjen. Im kommenden Jahr stehe eine Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) an. Dann müsse die Politik in Berlin Farbe bekennen und sagen, was sie eigentlich wolle.