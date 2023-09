Unfall in der Platanenallee Autofahrerin übersieht in Bad Essen Rentnerin auf Fahrrad Von Heinz-Jürgen Reiß | 09.09.2023, 14:42 Uhr Bei einem Unfall am Samstagvormittag wurde in Bad Essen eine 75-jährige Radfahrerin verletzt. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Bei einem Unfall in der Platanenallee an der Ecke Am Freibad wurde eine 75-jährige Radfahrerin leicht verletzt.