Trainer Volker Hensel spricht über den Oberliga-Durchmarsch der Bad Essener Basketballer und über einen Titel, der noch vor der Sommerpause möglich ist. (Archivbild) FOTO: Stefan Gelhot „Es wird ein großer Sprung“ Basketball-Trainer Hensel spricht über Stärken und Ziele des Aufsteigers Bad Essen Von Lars Herrmann | 27.05.2022, 07:37 Uhr

Die Basketballer des TuS Bad Essen sind als Aufsteiger direkt durch die Oberliga marschiert. Der zweite Platz berechtigt zum Aufstieg in die 2. Regionalliga. Trainer Volker Hensel verrät im Interview, was seine Mannschaft ausgezeichnet hat, was auf die Raptors zukommen wird und welcher Titel vor der Sommerpause noch möglich ist.