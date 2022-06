Wer hier am Freitagabend noch steht, hat Probleme, aus dem Ortszentrum herauszukommen: der Parkplatz an der Lindenstraße/Wittekindstraße. FOTO: Rainer Westendorf up-down up-down Am Freitag kann es eng werden Parkplatz gesucht: Mehrere Events und gesperrte Straßen in Bad Essen Von Rainer Westendorf | 30.06.2022, 11:40 Uhr

Am Freitag, 1. Juli, finden gleich mehrere Events in Bad Essen statt. Zudem sind am Abend Straßen im Ort gesperrt. Wo kann dann überhaupt geparkt werden und wie sind Veranstaltungsorte wie der Schafstall zu erreichen?