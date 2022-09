Leuchtende Laternen auf dem Bad Essener Kirchplatz: Die Gemeinde wird in Zukunft jedoch Energie einsparen müssen. Foto: Oliver Krato up-down up-down Folge von Corona und Ukrainekrieg Energiemangel für Bad Essen befürchtet: 20 Prozent sollen eingespart werden Von Andreas Schnabel | 12.09.2022, 06:16 Uhr

Krisensitzung auch in Bad Essen: Bürgermeister Timo Natemeyer sprach in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine mögliche „Energiemangellage“ an. In der Diskussion ist unter anderem die Reduzierung der Straßenbeleuchtung.