Herbstfest: Himmel und Erde Blumen, Obst und Second-Hand-Verkauf: Buntes Straßenfest in Bad Essen Von Gertrud Premke | 03.10.2022, 11:42 Uhr

Beim Erntedankfest am Sonntag ging es in der historischen Nikolaistraße in Bad Essen nicht nur um Äpfel und Kartoffel: Himmel steht hier für Äpfel und Erde für die früher genannten Erdäpfel, also Kartoffeln. Bei dem Fest zeigten jedoch über zwanzig Austeller und Gastronomen ihre regionalen Produkte und sorgten für eine großartige Marktstimmung.