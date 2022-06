Bislang haben Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes diese Aufgabe wahrgenommen. In den vergangenen Jahren ist die Arbeitsbelastung des Bauhofes allerdings stetig größer geworden. Unter anderem sind inzwischen neue Kinderspielplätze sowie Grundstücke und Flächen zu betreuen und zu bearbeiten, die im Rahmen der Dorferneuerungsprogramms in meheren Ortschaften angelegt worden sind.Der Verwaltungsausschuss entschloss sich aus diesem Grund, die Arbeiten in den Kuranlagen zu vergeben, erläuterte Gemeindedirektor Helmut Wilker. Eine kontinuierliche Pflege sie so besser zu gewährleisten.Die Kuranlage haben immerhin eine beachtliche Größe. Der Bereich am Thermalsole-Freibad sowie die Flächen westlich und östlich der Bergstraße haben einen Umfang von 54000 Quadratmetern. Außerdem sind 2000 Quadratmeter Beete zu pflegen.