Unfall am Charlottenburgweg Auto rollt bergab und erfasst junge Radfahrerin in Bad Essen Von noz.de | 15.06.2023, 17:22 Uhr

Zu einem Unfall sind Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagnachmittag um 14.35 Uhr an den Charlottenburgweg in Bad Essen gerufen worden. Eine junge Radfahrerin war von einem Auto erfasst worden.