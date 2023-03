In Bad Essen-Eielstädt soll eine Kindertagesstätte gebaut werden. Geplanter Eröffnungstermin: Sommer 2024. Symbolfoto: dpa/Frank Molter up-down up-down Probebohrungen und Personalsuche Neue Kindertagesstätte in Eielstädt: Wie ist der aktuelle Stand? Von Rainer Westendorf | 04.03.2023, 12:08 Uhr

Auf einem 7000 Quadratmeter großen Grundstück am Kuhweg in Bad Essen-Eielstädt soll eine neue Kindertagesstätte errichtet werden. Noch hat der Bau allerdings nicht begonnen. Wie ist der aktuelle Stand und was haben eigentlich die Probebohrungen für eine mögliche Nutzung von Geothermie ergeben? Eine Übersicht.