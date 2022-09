Am Samstag wird in Bad Essen geimpft. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Gleichzeitig Grippeimpfung Covid-19: Samstag Impfung mit Omikron-Impfstoff in Bad Essen Von noz.de | 20.09.2022, 14:01 Uhr

Die Praxis Ricken an der Gartenstraße 29 in Bad Essen bietet am Samstag, 24. September 2022, eine Auffrischungsimpfung mit dem neuen Omikron-mRNA Impfstoff an. Das sollte man dazu wissen.