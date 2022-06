Das gemeinsame Heilfasten im Parkhotel in einer überschaubaren Gruppe am Fuße des Wiehengebirges als Pauschalangebot des Bad Essener Kur-und Verkehrsvereins (zuständig für Buchung und Organisation) erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 13 Teilnehmer aus ganz Deutschland, die beim jüngsten herbstlichen Fasten dabei waren und während der Gesundheits- und Fastentage im Thermalsole-Heilbad auch die "LiteraKur 6" miterlebten, nahmen insgesamt 64, 9 Kilogramm ab und taten so ganz bewußt eine Menge für ihre Gesundheit, auch indem sie viel über gesunde (sprich: richtige) Ernährung erfuhren.