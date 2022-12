Neue Gleichstellungsbeauftragte in Bad Essen ist Anke Hamker. Foto: Karin Kemper up-down up-down Vorgängerin Ann Bruns verabschiedet Anke Hamker ist die neue Bad Essener Gleichstellungsbeauftragte Von Karin Kemper | 16.12.2022, 15:34 Uhr

Die neue Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Bad Essen heißt Anke Hamker. Sie tritt die Nachfolge von Ann Bruns an, die das Ehrenamt 24 Jahre ausgeübt hatte. Die Berufung erfolgte an Donnerstag in der Sitzung des Gemeinderates, die Amtsübergabe einen Tag später im Rathaus.