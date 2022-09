Pomologe Wilfried Fischer (rechts) weiß alles über Äpfel. Er war 2018 vor Ort. Archivfoto: Christa Bechtel up-down up-down Programm und Termin Himmel und Erde: Auf der Nikolaistraße in Bad Essen wird gefeiert Von Rainer Westendorf | 28.09.2022, 06:18 Uhr

Am Erntedanksonntag, 2. Oktober, wird der Herbst auf der Nikolaistraße in Bad Essen mit leckeren Genüssen rund um den Apfel und die Kartoffel in der Zeit von 11 bis 18 Uhr gefeiert. „Himmel und Erde“, so heißt die Veranstaltung des Gewerbevereins.