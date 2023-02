Aus der Aufführung der Kantate „Christus ist geboren, halleluja“ 1984 in Bad Essen ist eine Schallplatte entstanden. Rund um die Neuauflage 2023 sind (von links) Nadine Levermann, Anja Koors, Carolin Frank und Ines Schobert aktiv. Foto: Karin Kemper up-down up-down Diesmal zusammen mit eigenen Kindern Einstige Kinder führen Weihnachtskantate von 1984 in Bad Essen erneut auf Von Karin Kemper | 15.02.2023, 06:04 Uhr

Wie passt das zusammen? Noch vor Ostern an Weihnachten denken? Die Antwort: In Bad Essen haben sich Frauen zusammengefunden, die ein Erlebnis von vor fast 40 Jahren mit dem Heute verbinden wollen. Die Weihnachtskantate „Christus ist geboren“, 1984 in Bad Essen aufgeführt, soll ein Revival erfahren.