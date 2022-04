Was bedeutet die Einteilung für Wähler und Kandidaten? Die Bürger des jeweiligen Bereichs können nur die Kandidaten in den Rat wählen, die in „ihrem“ Bezirk zur Wahl stehen und nicht mehr wis bislang eine Auswahl aus sämtlichen Bewerbern gemeindeweit treffen.Für die Kandidaten heißt dies auf der anderen Seite, dass sie sich nur in einem der beiden Wahlbereiche aufstellen lassen können. „Problemfall“ ist Hüsede. Aus diesem Grund stimmten Werner Henrichs und Fritz Honermeyer gegen diese Neueinteilung.Hüsede hat traditionell enge Verbindungen zum westlichen Gemeindegebiet, insbesondere zum Ort Bad Essen selbst. Hüsede liegt aber nun im Wahlbezirk 2, der im wesentlichen die östlichen Ortschaften der Gemeinde umfasst.Kandidiert also ein Hüseder Bewerber für den Gemeinderat, muss er entweder auf die Stimmen seiner Heimatortschaft verzichten, wenn er sich im Wahlbereich 2 aufstellen lässt oder er tritt in Hüsede und im östlichen Gemeindegebiet (Wahlbereich 1) an und kann dann nicht auf die Bad Essener Stimmen zählen.

Von der Neueinteilung nicht betroffen sind logischerweise die Wahlen zu den Ortsräten. Ebenso wie die Kreistagswahl. Hier bildet der gesamten Altkreis Wittlage einen einzigen Wahlbezirk.Gemeindewahleiter ist in diesem Jahr übrigens Robert Wellman. Stellvertreter ist Erhard Klausmeyer. Bei den vorangegangenen Wahlen haben diese Funktionen Helmut Wilker und Günter Harmeyer ausgeübt. Wilker tritt allerdings im Sommer in den Ruhestand. Günter Harmeyer kandidiert bekanntlich selbst für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters.