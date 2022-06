Gratulation im Garten. Im Bild von links, Andreas Arlinghaus-Deutschmann, Moritz und Deutschmann, das Diamantpaar Horst und Brigitte Deutschmann und Ortsbürgermeister Jens Strebe, der Glückwünsche aussprach. FOTO: Familie Deutschmann Diamanthochzeit am Lönsweg Ehepaar Deutschmann hat Göttingen gegen Bad Essen eingetauscht Von noz.de | 07.06.2022, 12:11 Uhr

Diamantene Hochzeit am Lönsweg in Bad Essen. Brigitte und Horst Deutschmann sind seit 60 Jahren verheiratet. Die Hochzeit fand am 6. Juni 1962 in Göttingen statt.