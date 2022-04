Die beiden sechsten Klassen haben im Rahmen des Religionsunterrichts eine Ausstellung vorbereitet, die am Nikolaustag, Dienstag, 6. Dezember, um 18 Uhr im Chorraum der St.-Nikolai-Kirche eröffnet wird. Die Ausstellung und ein Vortrag „Der heilige Nikolaus – Auf den Spuren des Bischofs von Myra“, de rum 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Bad Essen beginnt, sind zugleich Abschluss der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr „790 Jahre St.-Nikolai-Kirche Bad Essen“.

Das Projekt der Schüler ist sehr vielfältig - so wie die Geschichte und das Bild des heiligen Nikolaus. „Die Kinder haben verschiedene Legenden über den Nikolaus aus Büchern und dem Internet herausgesucht und aufgeschrieben“, so Lehrerin Susanne Harren, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Anna Lienau die Arbeiten der Schüler begleitet. Kreativität war zudem gefragt. So haben die Schüler Werbeprospekte genommen, Motive ausgeschnitten und Collagen gebastelt. Der Nikolaus tritt in diesen Tagen ja in allen möglichen Formen als Werbeträger und -figur auf. In einigen Geschäften schon seit Mitte September. Übrigens auch ein Phänomen, dem die Kinder nachgehen. Mithilfe von Playmobilfiguren wurden zudem Szenen gebaut und gestaltet – und anschließend fotografiert. Diese Bilder sind weiterer Bestandteil der Ausstellung. Wer willen möchte, warum der Nikolaus nun wirklich nicht der Weihnachtsmann ist, sollte sich die Arbeiten anschauen. Die Ausstellung ist bis zum 22. Dezember zu sehen.