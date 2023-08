Problem bleiben die Transportkosten Ausgediente Pflegehilfsmittel aus Bad Essen gelangen über Höxter nach Ägypten Von Karin Kemper | 10.08.2023, 16:04 Uhr Pflegebetten werden platzsparend gestapelt. Foto: Erna Gottwein up-down up-down

Was geschieht mit funktionstüchtigen Pflegebetten, Rollatoren, Rollstühlen oder Aufstehhilfen, wenn sie in einer Einrichtung wie dem Altenheim Simeon und Hanna in Bad Essen nicht mehr benötigt werden? Schritt eins: Sie werden im Keller eingelagert. Aber was dann?