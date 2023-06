Partystimmung in Bad Essen: Das Team feiert den Aufstieg mit den Fans. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Johannes Pötter trifft doppelt Ein Aufstieg mit Vatergefühlen: Der TuS Bad Essen ist zurück in der Kreisliga Von Sven Schüer | 04.06.2023, 19:09 Uhr

Der TuS Bad Essen ist zurück in der Kreisliga. Am Sonntag machte das Team vom Trainergespann Nail Konya und Michael Schmidt-Mohr den Aufstieg mit einem 4:1-Heimsieg gegen den TV Bohmte II perfekt. So feierten die Spieler und Trainer mit ihren Fans.