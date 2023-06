Polizeieinsatz an der Ampelkreuzung in Wehrendorf. Es gab einen Auffahrunfall. Symbolfoto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Zur Überwachung ins Krankenhaus Unfall in Wehrendorf: Zwei Fahrer verletzt, aber ein Baby wohl nicht Von Karin Kemper | 13.06.2023, 11:58 Uhr

An der Ampel in Bad Essen-Wehrendorf, wo die Straße „Im Felde“ in die Bundesstraße 65 einmündet, gab es am Dienstag gegen 9.10 Uhr einen Auffahrunfall.