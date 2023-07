Der VW Fox der 59-jährigen Fahrerin wurde in ein Gebüsch geschleudert. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Auf der Bergstraße Unfall in Bad Essen: 59-Jährige schleudert in ein Gebüsch Von Heinz-Jürgen Reiß | 15.07.2023, 13:16 Uhr

Auf der Bergstraße in Bad Essen hat sich am Samstagvormittag ein Unfall ereignet. Eine 59-jährige Frau war mit ihrem Wagen in ein Gebüsch gerutscht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.