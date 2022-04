Früher war das Dorfgemeinschaftshaus das örtliche Schulgebäude. 1975 kam dann das Aus für die Volksschule. Damit endete zugleich eine fast 300-jährige Schulgeschichte in Hüsede. Das Haus wurde umfunktioniert zu einem öffentlichen Veranstaltungsgebäude. Wobei allerdings eine Privatwohnung ebenfalls zum Gesamtkomplex dazugehört.

Rund 80000 Euro investiere die Gemeinde Bad Essen in die Sanierung, so Kämmerer Carsten Lüke. Die verschiedenen Arbeiten haben übrigens ausschließlich Handwerksbetriebe aus der Gemeinde Bad Essen übernommen.

Welche Sanierungsarbeiten stehen beziehungsweise standen an? „Unten im Altbau haben wir den Sockelputz abgeschlagen“, erläutert Architekt Olaf Haase. Ein neuer, sogenannter Sanierputz wurde aufgetragen. Hintergrund: Es war feucht. Auch der Boden im Dorfgemeinschaftshaus wurde schon komplett erneuert. Der alte PVC-Belag stammte noch aus den 1960er-Jahren. Jetzt haben die Handwerker Linoleum-Parkett verlegt. Die Tapeten wurden zudem von den Wänden entfernt und ein Lehmanstrich aufgetragen. Nun wirkt das Innere heller und frischer. Sanierungsbedarf gab es auch in den Toilettenräumen. Die Handwerker haben neue Fliesen verlegt und neue Armaturen installiert. Zudem ist die Trennwand herausgenommen worden. „Jetzt gibt es mehr Bewegungsfreiheit“, so Haase. Nach den Sommerferien kann das Gebäude wieder von Gruppen und Vereinen genutzt werden. Eine offizielle Wiedereinweihung plant der Ortsrat Hüsede ebenfalls.