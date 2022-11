Derzeit liegen die Schienen im Bereich des Umspannwerkes in Wehrendorf neben der Trasse. In gut einer Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Karin Kemper up-down up-down Baumaßnahme mit drei Abschnitten Wittlager Kreisbahn: Bald rollen die Züge wieder Von Karin Kemper | 18.11.2022, 05:58 Uhr

Rund um das Umspannwerk in Wehrendorf wird an den Gleisen gebaut. Dazu gehören drei Teile: die Weiche und die Zuwegung zum Umspannwerk, die Strecke von der Weiche bis zum Bahnübergang und der Fußweg am Bahnübergang.