Eine der beiden Stromtankstellen am Mittellandkanal in Harpenfeld. Es fehlt eine dritte Ladesäule. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Warum die dritte Säule wichtig ist Schiffsdiesel nervt Anwohner in Harpenfeld: Problemlösung möglich, aber es zieht sich Von Rainer Westendorf | 01.08.2023, 06:08 Uhr

Dieselgestank, Lärm und Schadstoffemissionen von Schiffen, die an der Liegestelle am Mittellandkanal Halt machen, nerven Anwohner der Siedlung „Im Apfelgarten“ in Harpenfeld. Die Lösung kann eine dritte Stromtankstelle sein. Doch hier hakt es – und zwar schon seit geraumer Zeit.