Wobei die plattdeutsche Sprache gar nicht einmal ausschlaggebend für den Erfolg sein muss, wie eine Begebenheit zeigt, die Pastorin Elfriede Siemens berichtete. „Das war ein wunderbarer Gottesdienst – aber ich habe kein Wort verstanden“, hatte eine Besucherin vor Jahren nach der Feier angemerkt. Die Botschaft kommt also trotzdem rüber. „Gott redet so, dass ihn jeder versteht“, betonte denn auch am Sonntag Arend de Vries. Der geistliche Vizepräsident des Landeskirchenamtes Hannover hielt am Sonntag die plattdeutsche Predigt in Bad Essen.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst mit Predigt und Gesang – die Lieder hat übrigens Elly Wübbeler ins Plattdeutsche übersetzt – begann das Markttreiben des dritten und letzten Veranstaltungstages.

Wenn die gute alte Zeit tatsächlich so schön war wie am vergangenen Wochenende, dann möchte wohl jeder eine solche Zeitreise unternehmen.

Tanz- und Trachtengruppen, verschiedene Musikbands sowie Spielmannszüge und Chöre gestalteten das Programm. Besonders spektakulär war am Samstagabend die Feuershow „Flamma Scaena“ (Feuertheater) der Gruppe Intaberna aus Hüllhorst. Doch was wäre der Historische Markt ohne die zahlreichen Personen und Gruppen, die alte Handwerkskunst wiederaufleben lassen? Ob Holzschuhmacher, Korbmacher, Schmied, Barbier, Buttermacher, Gerber oder Blaudrucker – das Spektrum auf dem Markt ist enorm.

Für den guten Zweck

Und natürlich sind viele Vereine und Initiativen aus dem Wittlager Land dabei, die sich mit ihrem Marktstand zugleich für den guten Zweck engagieren. Zum Beispiel die Marmeladenbude aus Harpenfeld/Lockhausen, der Lions Club und der Verschönerungsverein Bad Essen. Oder auch der Saftladen, der seit 1976 jeweils auf dem Markt präsent ist. Die stolze Summe von 81646,18 Euro hat das Team in der Zeit von 1976 bis 2012 erwirtschaftet – und jeweils gespendet.