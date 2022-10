Ein Interview im Video-Chat: Wegen der Zeitverschiebung geht das nur am Wochenende. Wenn wir hier Nachmittag haben, steht Anouk in Utah gerade erst auf. Screenshot: Skype/Arlena Schünemann up-down up-down Logo NEO Muffins zum Frühstück Was Anouk Hollmann aus Bad Essen als Juniorbotschafterin in den USA erlebt Von Arlena Schünemann | 25.10.2022, 07:50 Uhr

Den „American Way of Life“ kennenlernen: Diesen Traum erfüllt sich gerade Anouk Hollmann aus Bad Essen. Die Schülerin verbringt ein Auslandsjahr im amerikanischen Bundesstaat Utah. Was sie dort erlebt und was der Meller Bundestagsabgeordnete André Berghegger damit zu tun hat, verrät sie im Gespräch.