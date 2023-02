Das Hotel Waldquartier an der Bergstraße in Bad Essen. Das Gebäude soll erweitert werden. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Das ist an der Bergstraße geplant Konzept steht: Das Waldquartier Bad Essen soll größer werden Von Rainer Westendorf | 22.02.2023, 11:30 Uhr

Seit einem Jahr läuft der Betrieb im Waldquartier an der Bergstraße in Bad Essen. Dazu gehören Hotel, Restaurant und Saunabetrieb. Auf dem Außengelände sind umfangreiche Baumaßnahmen geplant. Was ist vorgesehen und wann geht es los?