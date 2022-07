In den meisten Gemeinden haben die Wahllokale in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder ab dem 16. Lebensjahr. Die Wahlkarten sind längst zugestellt.

Landessuperintendent Dr. Krause schreibt im Vorfeld der Wahlen: „Wir brauchen Kirchenliebhaber in unseren Kirchenvorständen – Menschen, die mit Lust am Evangelium und mit Interesse am gelingenden Leben, mit kreativer Fantasie und Gestaltungsfreude die Schwerpunkte des Gemeindelebens mitbestimmen.“ Das Ehrenamt solle Freude und Spaß bereiten und weniger aus einem Pflichtmotiv heraus geschehen.

Alle Wahlberechtigten haben eine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten, auf der die Wahlzeit und der Wahlort genau vermerkt sind. Die Wahlergebnisse können in den Gemeinden ab Sonntagabend erfragt werden. Die Veröffentlichung der Namen der Gewählten erfolgt in den gemeindeeigenen Medien und im Wittlager Kreisblatt.

Die Kirchengemeinden im Wittlager Land hoffen auf eine gute Wahlbeteiligung. Die wiederum belegt das Interesse an der eigenen Kirchengemeinde und bringt den Respekt vor den Kandidaten zum Ausdruck.

Aus einigen der Gemeinden ist wenige Tage vor der Stimmabgabe zu hören, dass die Beteiligung an der Briefwahl bereits überdurchschnittlich hoch ausgefallen ist. Das dürfte ein gutes Omen sein. Und fest steht, dass es Kirchengemeinden gibt, in denen sich die Wahlbeteiligung traditionell nicht hinter der einer Kommunalwahl zu verstecken braucht.

Gleich vier Wahllokale gibt es in der Kirchengemeinde Barkhausen-Rabber: Linne Feuerwehrhaus, Brockhausen Feuerwehrhaus, Rabber Gemeindehaus, Barkhausen Gemeindehaus. Ab 18 Uhr Wahlparty in Rabber.

Am heutigen Donnerstag, 15. März, ist übrigens der letzte Termin, um sich noch Briefwahlunterlagen zu besorgen.