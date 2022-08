Diese Haus am Sonnenbrink 2 in Bad Essen wird einem Mehrfamilienhaus weichen. FOTO: Oliver Krato up-down up-down Am Sonnenbrink in Bad Essen Nach Abriss wird Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten neu gebaut Von Andreas Schnabel | 05.08.2022, 14:40 Uhr

Allgemeine Verunsicherung, steigende Bankzinsen, ein Energiemarkt außer Rand und Band sowie explodierende Baupreise lassen in vielen Gegenden Deutschlands den Bauboom abflauen. Nicht so in Bad Essen. In nahezu allen Ortschaften wird gebaut. Am Eckpunkt der Straßen Am Sonnenbrink/Schledehauser Straße etwa soll ein Acht-Familien-Haus errichtet werden.