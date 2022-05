Vor allem im ersten Pandemie-Jahr gab es vergleichsweise viele Todesfälle durch Corona. FOTO: dpa/Sven Hoppe (Symbolfoto) Überblick für den Altkreis Wittlage So viele Corona-Tote gab es seit 2020 in Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln und | 12.05.2022, 17:31 Uhr Von Elena Werner Johannes Kleigrewe | 12.05.2022, 17:31 Uhr

Seit Beginn der Pandemie sind 73 Menschen im Altkreis Wittlage an und mit Corona verstorben. Wie haben sich die Todesfälle in den vergangenen zwei Jahren verteilt? Eine Übersicht zeigt die Entwicklungen in den Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln auf.