Mit ihren großen Kulleraugen und flauschigem Fell sind Alpakas sehr beliebt. Immer mehr Menschen bieten Alpakawanderungen an. Die sind zum Teil monatelang im Voraus ausgebucht. Foto: Anika Sterna up-down up-down Reporterin probiert Trend-Angebot So war mein Spaziergang mit einem Alpaka im Wiehengebirge Von Anika Sterna | 08.07.2023, 09:55 Uhr

Alpakas sind flauschig, haben große Kulleraugen und sind in. Alpaka-Wanderungen liegen voll im Trend. Ich will wissen, was an dem Hype dran ist und gehe mit „Lukas“ im Wiehengebirge spazieren.