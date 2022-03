Die Sammelcontainer stehen auf dem Baubetriebshof an der Forststraße in Wittlage (Archivfoto). FOTO: Jana Witte Einsatz für saubere Landschaft Mitmachen: Am 12. März Aktionstag in der Gemeinde Bad Essen Von Rainer Westendorf | 07.03.2022, 08:24 Uhr

Am Samstag, 12. März, findet die Aktion „Saubere Landschaft“ in der Gemeinde Bad Essen statt. Nachdem die Müllsammelaktion 2021 pandemiebedingt nur in kleineren Rahmen durchgeführt werden konnte, wollen die Müllsammler in diesem Jahr voll durchstarten, so die Organisatoren.